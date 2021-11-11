Ödemiş'te hırsızlık zanlısı yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ödemiş'te hırsızlık zanlısı yakalandı

AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
Ödemiş'te hırsızlık zanlısı yakalandı

Ödemiş'te bir büfeden cep telefonu çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Ödemiş'te bir büfeden cep telefonu çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bengisu Mahallesi Üstün Sokak'taki bir büfeden Ş.O'nun cep telefonunun çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis yaptığı çalışmanın ardından şüpheli A.K'yi yakaladı. Şüphelinin yapılan üst aramasında ele geçirilen cep telefonu sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title