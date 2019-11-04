Ödemiş'te hırsızlık operasyonu
İzmir'in Ödemiş ilçesinde evden hırsızlık yaptığı belirtilen şüpheli iki kadın, yakalandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde evden hırsızlık yaptığı belirtilen şüpheli iki kadın, yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ödemiş'te bir evden yaklaşık 50 bin lira çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Hırsızlığın C.A. ve N.G. tarafından yapıldığını belirleyen ekipler, şahısları Manisa'da düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.