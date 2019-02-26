Ödemiş'te Hırsızlık Operasyonları

Ödemiş

ilçesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Zafer

Mahallesindeki bir evden yapılan hırsızlığın ardından yaptıkları incelemede hırsızlığa karışan aracı tespit etti. Otomobili durduran ekipler, araçtakilerin üzerinde ve otomobilde yaptığı aramalarda çalınan eşyaların bir kısmını buldu.

Gözaltına alınan H.K. (22), Ş.T.(30),

İ.E. (24), O.D. (22) ve F.B. (22) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Umurbey Mahallesinde bir süredir kimsenin bulunmadığı evine gelen bir kişi, evden hırsızlık yaptığını fark etmesi üzerine polis ekiplerine haber verdi. Yapılan çalışmalarda hırsızlığı yapanın Ş.D. (33) olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Ş.D. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA