Ödemiş'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Haberler
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Ödemiş'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Ödemiş'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

Ödemiş ilçesinde hakkında hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ödemiş ilçesinde hakkında hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, daha önce hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.N'nin yerini tespit etti.

Hakkında 18 yıl 3 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.N, ekiplerce ele geçirildi.

Bayındır'da hırsızlık operasyonu

Bayındır'da 13 evden su sayacı çaldığı görüntülerle tespit edilen T.Ö, Bayındır İlçe Emnniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Ö. tutuklandı.

AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Bayındır, Asayiş, Ödemiş, Güncel, Haber

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