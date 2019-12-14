Ödemiş'te görevi başında öldürülen okul müdürüne anma

14.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:29

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, öğrencisi tarafından görevi başında öldürülen okul müdürü Ayhan Kökmen, mesai arkadaşları tarafından anıldı.



Kaymakçı Çok Programlı Lisesinde müdür olarak görev yaparken, 15 Aralık 2017 tarihinde iki öğrencisi tarafından makam odasında kurşun yağmuruna tutulan Ayhan Kökmen yaşamını yitirmişti. Kökmen içinse bir anma programı yapıldı. Mesai arkadaşları ve öldürüldüğü okulda görev yapan öğretmenler tarafından düzenlenen programa Kökmen'in öğrencileri ile ailesi de katıldı. Öğrenciler, Ayhan Kökmen'in fotoğraflarının basılı tişörtlerle vatandaşlara helva dağıttı.



Ödemiş Öğretmenevi önünde yapılan etkinlikte konuşan okulun İngilizce Öğretmeni Necmiye İspir, "Ayhan öğretmenimizi unutmadık, unutturmayacağız. O bizim içimizde ve eğitim camiasında yaşamaya devam ediyor. Bugün, o dönem okulda görev yapan arkadaşlarla birlikte helva hayrı yapıyoruz. Öğrencilerimiz de bu etkinlikte anlamlı bir davranış sergileyerek, onun fotoğraflarının bulunduğu tişörtlerle görev aldılar" dedi.



"Biz aile olarak adaletin yerini bulmasını istiyoruz"



Ayhan Kökmen'in eşi Ümmü Kökmen de, eşinin mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, "Okulundaki öğretmen arkadaşları ve öğrencileri Ayhan'ı unutmadıklarını gösterdiler. Onlara teşekkür ediyorum" dedi.



Dava sürecinin devam ettiğini belirten Kökmen, "Biz aile olarak adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Davada şahitlerin dinlenmesine devam ediliyor. 26 Aralık tarihinde de bir duruşma var. Ayhan geri gelmeyecek; ama tek tesellimiz adaletin yerini bulması olacak" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA