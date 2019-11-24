Ödemiş'te gönüllü kan bağışçıları ödüllendirildi
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Ödemiş'te gönüllü kan bağışçıları ödüllendirildi

Ödemiş'te en çok kan bağışında bulunan gönüllü bağışçılar için ödül töreni yapıldı.

24.11.2019 09:02 | Son Güncelleme: 24.11.2019 09:02
Ödemiş'te gönüllü kan bağışçıları ödüllendirildi

'te en çok kan bağışında bulunan gönüllü bağışçılar için ödül töreni yapıldı.

Ödemiş Kan Merkezi Müdürü , Salon'da gerçekleşen törende yaptığı konuşmada, merkezin Türkiye'de ilçe bazında faaliyet gösteren tek kan merkezi olduğunu söyledi.

Ödemiş Devlet Hastanesi Başhekimi Ömer Koçak da Ödemiş ve çevresinde gönüllü kan bağışçıları sayesinde kan sıkıntısı yaşanmadığını kaydetti.

Konuşmaların ardından ilçede en fazla kan bağışı yapanlara madalya ve plaket verildi.

Kaynak: AA
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