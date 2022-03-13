Ödemiş'te geleneksel deve güreşleri yapıldı

ÖDEMİŞ, İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'nde deve güreşi etkinliği yapıldı.

Ödemiş Belediyesince 25'incisi düzenlenen etkinlik için ilçeye çeşitli illerden 100 kadar deve getirildi.

Güreş öncesinde dua edildi ve İstiklal Marşı okundu. Çok sayıda güreşsever, arenayı çevreleyen tepelerden güreşi takip etti.

Belediye Başkanı Mehmet Eriş, etkinliğin büyük ilgi gördüğünü belirterek, katılımcılara teşekkür etti.