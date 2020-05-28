Ödemiş'te filyasyon ekibinin mesaisi devam ediyor Ödemiş ilçesinde filyasyon ekibinin mesaisi gece gündüz devam ediyor.

Ödemiş ilçesinde filyasyon ekibinin mesaisi gece gündüz devam ediyor.

İlçe Sağlık Müdürü Ahmet Kipici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ilk günlerinde 6 kişilik koordinasyon ekibi kurduklarını söyledi.

Bu ekibin sahada görev yapan 9 filyasyon ekibiyle sürekli temas halinde olduğunu belirten Kipici, "İlçe olarak fazla filyasyon ekibine sahibiz ve bu arkadaşlarımız adeta bir dedektif gibi çalışıyorlar. Gece gündüz demeden en uzak mahallemiz dahil en geç 30 dakika içinde Kovid-19 açısından izlenmesi gereken kişiye ulaşıyorlar. Bugüne kadar 600'e yakın kişiye direk ulaşarak yine binin üzerinde kişiyle iletişim kanallarıyla gerekli önlemler ve izlenimler yapıldı." dedi.

Kipici, tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA