Ödemiş'te evinde uyuşturucu sattığı öne sürülen kişi tutuklandı
07.05.2020 23:00 | Son Güncelleme: 07.05.2020 23:00
İzmir'in Ödemiş ilçesinde evinde uyuşturucu sattığı öne sürülen kişi, tutuklandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde evinde uyuşturucu sattığı öne sürülen kişi, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, T.E'nin evinde uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı.
Eve düzenlenen operasyonda, paketler halinde metamfetamin ele geçirildi. T.E, gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA