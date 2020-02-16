Ödemiş'te ev yangını

16.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 16.02.2020 17:28

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 6 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Bengusu Mahallesi'ndeki apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA