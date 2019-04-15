Ödemiş'te Ev Yangını
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Süleyman Demirel Mahallesi Efe Toplu Konut Sitesindeki bir apartmanın 3. katında Selim Öner'e ait daireden duman çıktığını görenler durumu polise ve itfaiyeye bildirdi.
Vatandaşlar binayı terk ederken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın hasara yol açtı.
Yangının tam olarak söndürülmeyen sobadan çıktığı belirlendi.
Kaynak: AA