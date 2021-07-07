Ödemiş'te "En iyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında annelere bilgi verildi
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Ödemiş'te "En iyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında annelere bilgi verildi

Ödemiş'te 'En iyi Narkotik Polisi Anne Projesi' kapsamında annelere bilgi verildi
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla hayata geçirilen "En iyi Narkotik Polisi Anne Projesi" hakkında annelere bilgilendirme yapıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla hayata geçirilen "En iyi Narkotik Polisi Anne Projesi" hakkında annelere bilgilendirme yapıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ovakent Mahallesindeki Ahmet Piriştina Parkında annelere projeyi tanıttı.

Ekipler, projenin amaçları hakkında bilgi verdi ayrıca broşür dağıttı.

Ödemiş'te 'En iyi Narkotik Polisi Anne Projesi' kapsamında annelere bilgi verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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