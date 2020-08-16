Ödemiş'te elektrikli bisikletle motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
16.08.2020 17:09 | Son Güncelleme: 16.08.2020 17:44
İzmir'in Ödemiş ilçesinde elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Beydağ Caddesi Kuvvetli Camisi önünde meydana gelen trafik kazasında, Yusuf Ak (33) yönetimindeki motosikletle karşı yönden gelen Sedat Böcek'in kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı.
Kazayı görenlerin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralanan 2 sürücüyü Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA