Ödemiş'te eğitim kompleksinin temel atma töreni yapıldı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, belediye tarafından yaptırılacak eğitim kompleksinin temeli atıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, belediye tarafından yaptırılacak eğitim kompleksinin temeli atıldı.

Atatürk Mahallesinde yapılacak kompleksin temel atma töreninde konuşan Kaymakam Fatih Aksoy, inşaat tamamlanmasıyla kompleksin hizmete sunulacağını kaydetti.

Belediye Başkanı Mehmet Eriş de kompleksi kısa süre içinde bitirmek istediklerini söyledi.

Toplam 4 kattan oluşacak komplekste üniversite ve lise sınavlarına hazırlanan gençler için kurslar, gündüz bakım evi, dijital eğitim laboratuvarları, etüt merkezi ve kütüphane yer alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp