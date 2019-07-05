Ödemiş'te "drift" yapanlara ceza
İzmir'in Ödemiş ilçesinde "drift" yapan 5 araç sürücüsüne ceza uygulandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde "drift" yapan 5 araç sürücüsüne ceza uygulandı.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, çevreye rahatsızlık veren, abartı egzoz kullanan ve "drift" yapan araçlara yönelik uygulamalarını artırdı.
Bu yıl içinde 53 araç sürücüsüne çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran ve abartı egzoz kullandığı için 5 araç sürücüsüne de trafiğe tehlikeye düşürecek şekilde "drift" yaptığı için ceza uygulandı.
İlçe emniyet müdürü Fatih Kiremitçi, halkı rahatsız edenlere karşı ekiplerin çalışmasının sürdüğünü belirtti.
Kaynak: AA
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