Ödemiş'te doğaya kınalı keklik bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün çiftliklerinde üretilen 175 keklik, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki 7 mahallede doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün çiftliklerinde üretilen 175 keklik, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki 7 mahallede doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerinin yanı sıra mahalle muhtarları da kekliklerin doğaya bırakılmasına eşlik etti.

Mahalle muhtarları, Doğa Koruma Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp