Ödemiş'te doğaya kınalı keklik bırakıldı
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Ödemiş'te doğaya kınalı keklik bırakıldı

Ödemiş'te doğaya kınalı keklik bırakıldı
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün çiftliklerinde üretilen 175 keklik, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki 7 mahallede doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün çiftliklerinde üretilen 175 keklik, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki 7 mahallede doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerinin yanı sıra mahalle muhtarları da kekliklerin doğaya bırakılmasına eşlik etti.

Mahalle muhtarları, Doğa Koruma Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Ödemiş'te doğaya kınalı keklik bırakıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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