Ödemiş'te dezenfekte işlemine devam ediliyor
Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, ilçede koronavirüs öncesi başladıkları dezenfekte çalışmasına bu hastalıkla birlikte hız verdiklerini bildirdi.
12.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:10
Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, ilçede koronavirüs öncesi başladıkları dezenfekte çalışmasına bu hastalıkla birlikte hız verdiklerini bildirdi.
Gazetecilere açıklama yapan Eriş, virüslerin yayılmasını engellemek için ilçe genelinde çocuk parkları ve toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışması yapan ilk yerleşim birimlerinden olduklarını belirtti.
Koronavirüs sonrası buna tüm kamusal alanları dahil ettiklerini ve sıklaştırdıklarını aktaran Eriş, bu hastalığın ilçeye girmemesini umut ettiklerini ifade etti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA