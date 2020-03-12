Ödemiş'te dezenfekte işlemine devam ediliyor Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, ilçede koronavirüs öncesi başladıkları dezenfekte çalışmasına bu hastalıkla birlikte hız verdiklerini bildirdi.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, ilçede koronavirüs öncesi başladıkları dezenfekte çalışmasına bu hastalıkla birlikte hız verdiklerini bildirdi.

Gazetecilere açıklama yapan Eriş, virüslerin yayılmasını engellemek için ilçe genelinde çocuk parkları ve toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışması yapan ilk yerleşim birimlerinden olduklarını belirtti.

Koronavirüs sonrası buna tüm kamusal alanları dahil ettiklerini ve sıklaştırdıklarını aktaran Eriş, bu hastalığın ilçeye girmemesini umut ettiklerini ifade etti.

Kaynak: AA