Ödemiş'te depremzedeler için yardım kampanyası
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Ödemiş'te depremzedeler için yardım kampanyası

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için Ödemiş Belediyesi öncülüğünde yardım kampanyası başlatıldı.

26.01.2020 18:18 | Son Güncelleme: 26.01.2020 18:18
Ödemiş'te depremzedeler için yardım kampanyası

'ın ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için Belediyesi öncülüğünde yardım kampanyası başlatıldı.

Ödemiş Belediyesinin hoparlör sistemi ve sosyal medya hesaplarından depremzedeler için yardım çağrısında bulunuldu.

Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Saraçoğlu Stadı'nda toplanan yardımların Elazığ'a gönderileceğini bildirdi.

Kaynak: AA
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