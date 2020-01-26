Ödemiş'te depremzedeler için yardım kampanyası
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için Ödemiş Belediyesi öncülüğünde yardım kampanyası başlatıldı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için Ödemiş Belediyesi öncülüğünde yardım kampanyası başlatıldı.
Ödemiş Belediyesinin hoparlör sistemi ve sosyal medya hesaplarından depremzedeler için yardım çağrısında bulunuldu.
Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Saraçoğlu Stadı'nda toplanan yardımların Elazığ'a gönderileceğini bildirdi.