Ödemiş'te Cumhuriyet Bayramı için fener alayı
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Ödemiş'te Cumhuriyet Bayramı için fener alayı

30.10.2020 08:55 | Son Güncelleme: 30.10.2020 08:58
Ödemiş'te Cumhuriyet Bayramı için fener alayı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

Belediye tarafından düzenlenen etkinlikte vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Belediye Park Cafe önünden Salı Pazarı'na kadar yürüdü.

Kalabalığa Ödemiş Belediye Bandosu da çaldığı marşlarla eşlik etti.

Salı Pazarında kurulan 29 Ekim Cumhuriyet Stüdyosunda, günün anısına vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, yaptığı konuşmada tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Eriş, "Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10. Yıl Nutku'nda, en büyük bayram olarak nitelediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı ilk günkü coşkuyla kutluyoruz. Kutlamaya da devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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