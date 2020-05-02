Ödemiş'te çıkan yangında evin 2'nci katı kullanılmaz hale geldi
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Ödemiş'te çıkan yangında evin 2'nci katı kullanılmaz hale geldi

Ödemiş'te çıkan yangında evin 2'nci katı kullanılmaz hale geldi
02.05.2020 23:36 | Son Güncelleme: 02.05.2020 23:36

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, 2 katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

 

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, 2 katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Umurbey Mahallesi Yumurtacı Sokak'taki ahşap evde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, yükselen dumanı görenler durumu itfayeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek içni çalışma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, yanan evin çevresine şerit çekerek geniş kapsamlı güvenlik önlemi aldı. İtfaiyenin kısa sürede söndürdüğü yangında, evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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