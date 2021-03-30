Ödemiş'te çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
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Ödemiş'te çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
Ödemiş'te çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evde çıkan yangında ev ve içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evde çıkan yangında ev ve içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre Karadoğan Mahallesinde Reşat Öksüz'e ait evde elektrikli battaniyenin fişinin prizde unutulması nedeniyle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen evdeki eşyalar ve ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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