Ödemiş'te çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
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Ödemiş'te çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan yangında kerpiç ev kullanılamaz hale geldi, bir itfaiye eri yaralandı.

30.11.2019 06:12 | Son Güncelleme: 30.11.2019 06:13

'in ilçesinde çıkan yangında kerpiç ev kullanılamaz hale geldi, bir eri yaralandı.

Çaylı Mahallesi'nde Kübra Bilgili'ye ait kerpiç evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin vermesi üzerine gelen ekipleri, Bilgili'yi evden çıkartarak yangını söndürdü.

Yangına müdahale sırasında evin duvarının üstüne çökmesi sonucu yaralanan eri Mustafa Temizel, 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. eri Temizel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mahalle Muhtarı İsmail Güçlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kübra teyzemiz yangından yara almadan kurtuldu. Ancak yangına müdahale sırasında itfaiye erlerinden biri üzerine duvar çökmesi neticesinde yaralandı." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Ödemiş'te çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
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