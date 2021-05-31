Ödemiş'te cezaevleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı

Adalet Bakanlığı ile Kültür Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında Ödemiş Öğretmenevinde kitap bağış kampanyası başlatıldı.

Adalet Bakanlığı ile Kültür Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında Ödemiş Öğretmenevinde kitap bağış kampanyası başlatıldı.

Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, kampanyanın açılışında, kitap okumanın önemini vurguladı. Aksoy, hükümlü ve tutukluların kitapla buluşturulmasının büyük önem taşıdığını da ifade etti.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca da hüküm alarak ceza infaz kurumlarına giren insanların cezalarının ardından hayata hazırlanmalarının Adalet Bakanlığı için en öncelikli konularda olduğunu ifade ederek, uygulanan infaz rejiminin insanları topluma yeniden kazandırmayı amaçladığını vurguladı.

Etkinliğe Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp