Ödemiş'te budama zamanı

12.02.2020 09:23 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:23

Meyve fidancılığı üretimi ile ünlü İzmir'in Ödemiş ilçesi ve çevresinde kış budamaları yapılıyor.



Yapraklı ağaçların yapraklarını döktükten sonra budanması gerektiğini belirten nar üreticisi Salih Taşkın, "Budamanın zamanlaması gerçekten çok önemlidir. Yurdumuzda budama için en uygun zaman 15 Kasım-15 Mart tarihleri arasındadır" dedi. Kiraz'dan Selçuk'a kadar bölgede ağırlıklı olarak erik, nar ve şeftali bahçeleri bulunduğunu belirten Taşkın, budamanın ağacı hem rahatlattığını hem de gençleştirdiğini söyledi. Budamanın ağaçların uyanma zamanından önce yapılması gerektiğini dikkat çeken Taşkın, "Budama, usta kişiler tarafından yapılır. Budama sadece ağaçların dallarının seyreltilmesi değildir. Eğer yanlış budama yaparsanız ağaçtan yeterli meyve alamayabilirsiniz" diye konuştu.



Bölgede çok miktarda zeytin ağacının da bulunduğunu belirten Taşkın, "Üreticilerim, budama ile ilgili mutlaka bilimsel bilgi desteği almalı. Bu tür bilgiler ilçe tarım müdürlüklerinde veriliyor. Bir meyve ağacının doğal şekli meyve üretebilmesi için her zaman en ideal şekil değildir. ve bu şekillendirme süreci ne kadar erken başlarsa yapılan iş de o kadar yararlı olur" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA