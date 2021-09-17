Ödemiş'te Birgi'yi anlatan resimler sergilendi - Haberler
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Ödemiş'te Birgi'yi anlatan resimler sergilendi

AA / Turgay Konuralp - Haberler | Kültür Sanat
Ödemiş'te Birgi'yi anlatan resimler sergilendi

Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi'nde bir grup ressamın Birgi'yi anlatan resimlerinden oluşan sergi açıldı.

Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi'nde bir grup ressamın Birgi'yi anlatan resimlerinden oluşan sergi açıldı.

Müzede düzenlenen açılış töreninde konuşan Ödemişli ressam Nezihe Uzunkol, UNESCO Kültür Mirası Geçici Listesinde yer alan Birgi'yi resimle daha da iyi anlatabilmek amacıyla yola çıktıklarını, eserlerin satışından elde edilen geliri de ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına aktaracaklarını söyledi.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş de tüm ressamları kutladığını belirterek, "Tuale yansıdıkça Birgi daha da değerlendi. Bir de ihtiyaç duyan genç öğrencilerimize bu katkıyı sunma adına önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum." dedi.

AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri
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