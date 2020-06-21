Ödemiş'te bir saman deposunda çıkan yangın, hasara neden oldu İzmir'in Ödemiş İlçesinde bir çiftliğin saman deposunda çıkan yangında çok miktarda saman yandı.

İzmir'in Ödemiş İlçesinde bir çiftliğin saman deposunda çıkan yangında çok miktarda saman yandı. 3 Eylül Mahallesi Kanlıkuyu mevkisinde, Asil T'ye ait çiftliğin saman deposunda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Depoda hasara yol açan yangında çok miktarda saman balyası yandı. Kaynak: AA