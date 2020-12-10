Ödemiş'te bir kadın eşinin falçatalı saldırısından KADES sayesinde kurtuldu
10.12.2020 09:51 | Son Güncelleme: 10.12.2020 09:57
Eşine falçata ile saldıran M.K.'dan görüntü Erdoğan: "Kovid-19 salgını sonrası yeniden şekillenecek dünyada, tüm politikaların insan hakları ekseninde yapılandırılması ve adaletsizlikleri giderecek etkin mekanizmaların geliştirilmesi gerekiyor.
Eşine falçata ile saldıran M.K.'dan görüntü Erdoğan: "Kovid-19 salgını sonrası yeniden şekillenecek dünyada, tüm politikaların insan hakları ekseninde yapılandırılması ve adaletsizlikleri giderecek etkin mekanizmaların geliştirilmesi gerekiyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı