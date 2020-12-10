Ödemiş'te bir kadın eşinin falçatalı saldırısından KADES sayesinde kurtuldu
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Ödemiş'te bir kadın eşinin falçatalı saldırısından KADES sayesinde kurtuldu

10.12.2020 09:51 | Son Güncelleme: 10.12.2020 09:57

Eşine falçata ile saldıran M.K.'dan görüntü Erdoğan: "Kovid-19 salgını sonrası yeniden şekillenecek dünyada, tüm politikaların insan hakları ekseninde yapılandırılması ve adaletsizlikleri giderecek etkin mekanizmaların geliştirilmesi gerekiyor.

Eşine falçata ile saldıran M.K.'dan görüntü Erdoğan: "Kovid-19 salgını sonrası yeniden şekillenecek dünyada, tüm politikaların insan hakları ekseninde yapılandırılması ve adaletsizlikleri giderecek etkin mekanizmaların geliştirilmesi gerekiyor."

Ödemiş'te bir kadın eşinin falçatalı saldırısından KADES sayesinde kurtuldu
Ödemiş'te bir kadın eşinin falçatalı saldırısından KADES sayesinde kurtuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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