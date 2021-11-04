Ödemiş'te bir evden 50 litre zeytinyağı çalan şüpheli yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evden 50 litre zeytinyağı bulunan bidonu çalan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, Akıncılar Mahallesi'nde kendilerini fark edince bisikletiyle kaçmaya başlayan F.S'yi yakaladı.

Kovalamaca esnasında 50 litrelik bidondaki yağın hepsi döküldü. Gözaltına alınan F.S, zeytinyağını Atatürk Mahallesi'ndeki bir evin bodrumundan çaldığını itiraf etti.

Öte yandan F.S'nin kovalamaca esnasında bisikletinden düşüp bidondaki yağı dökmesi, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.