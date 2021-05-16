Son dakika haberi! Ödemiş'te bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi! Ödemiş'te bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

Son dakika haber... İzmir'in Ödemiş ilçesinde 4 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 4 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Atatürk Mahallesi Tarım Sokak'taki binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

Öte yandan çevredeki komşulardan Faik İrey, söndürme çalışmalarına evinden çektiği hortumla su tutarak destek verdi.

Son dakika haberi! Ödemiş'te bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi! Ödemiş'te bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi! Ödemiş'te bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi! Ödemiş'te bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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