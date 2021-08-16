Ödemiş'te bin 369 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Ödemiş'te bin 369 kök Hint keneviri ele geçirildi

Ödemiş'te bin 369 kök Hint keneviri ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bin 369 kök ekili vaziyette ve 410 gram kurutulmaya bırakılmış halde Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bin 369 kök ekili vaziyette ve 410 gram kurutulmaya bırakılmış halde Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Hint keneviri yetiştirildiği tespit edilen alanda operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda, ekili durumda bin 369 kök ve kurutulmaya bırakılmış halde 410 gram Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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