Ödemiş'te bezelye hasadı hareketliliği
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bezelye üreticileri ilk hasatlarını gerçekleştirdi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bezelye üreticileri ilk hasatlarını gerçekleştirdi.
Kaymakçı Mahallesinde binlerce bezelye üreticisi hasatlarını gerçekleştirerek Türkiye'nin büyük illerine göndermeye devam ediyor.
Bezelye üreticilerinden Mehmet Gürgen, AA muhabirine yılın dört mevsimi bezelye üretimi yaptıklarını söyledi.
Bu sezon bezelye fiyatlarından memnun olduklarını belirterek, "Toptan 5 - 6 lira civarındaki kilo başı fiyatlardan memnunuz. Salgın sürecine rağmen üretmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaymakçı'nın eski belediye başkanı ve üretici Halil Güler de hasat sezonunun bereketli geçtiğini, üreticiye hayırlı olmasını dilediğini belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp