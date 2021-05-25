Ödemiş'te Beşiktaş taraftarları şampiyonluk konvoyu oluşturdu
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Ödemiş'te Beşiktaş taraftarları şampiyonluk konvoyu oluşturdu

Ödemiş'te Beşiktaş taraftarları şampiyonluk konvoyu oluşturdu
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın Ödemiş'teki taraftarları kutlama için araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın Ödemiş'teki taraftarları kutlama için araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Ödemiş Beşiktaşlılar Derneği organizasyonunda bir araya gelen taraftarlar, takım bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla ilçe turu attı.

Turun ardından Salı pazarı mevkisinde toplanan taraftarlar tezahüratlarla şampiyonluğu kutladı.

Ödemiş Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mehmet Baysal, şampiyonluk coşkusunu yaşamak istediklerini belirterek tüm taraftarlara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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