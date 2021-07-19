Ödemiş'te bayramlaşma programı düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ödemiş'te bayramlaşma programı düzenlendi

Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla resmi bayramlaşma programı düzenlendi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla resmi bayramlaşma programı düzenlendi.

Ödemiş Öğretmenevinde yapılan törende konuşan Kaymakam Fatih Aksoy, bayramların birlik, beraberliğin ön plana çıktığı günlerden biri olduğunu belirterek, herkesin Kurban Bayramını kutladı.

Törende Türk Halk Müziğinin duayen ismi Bedia Akartürk de türkü söyledi.

Etkinliğe Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüsnü

Korkmaz, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge ve diğer ilgililer katıldı.

Ödemiş'te bayramlaşma programı düzenlendi
Ödemiş'te bayramlaşma programı düzenlendi
Ödemiş'te bayramlaşma programı düzenlendi
Ödemiş'te bayramlaşma programı düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

TERMOMETRELER 44 DERECEYİ GÖSTERDİ, FENALAŞAN BOĞA SUYLA SERİNLETİLDİ
TERMOMETRELER 44 DERECEYİ GÖSTERDİ, FENALAŞAN BOĞA SUYLA SERİNLETİLDİ
Yapmadığı yolculukta adına kesilen bilet yüzünden karantinaya alındı
Yapmadığı yolculukta adına kesilen bilet yüzünden karantinaya alındı
Koyunlarını yolun karşısına geçirirken, araç çarpmasıyla öldü
Koyunlarını yolun karşısına geçirirken, araç çarpmasıyla öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hande Yener Acun Ilıcalı Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Metin Oktay Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ödemiş'te bayramlaşma programı düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 18:57:01. #1.16#

title