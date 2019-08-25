Ödemiş'te "Barbunya ve Yörük" şenliği
Ödemiş'te geleneksel olarak gerçekleşen "Geleneksel 4. Barbunya ve Yörük Şenliği", Bıçakçı Mahallesi'nde düzenlendi.
Ödemiş'te
geleneksel olarak gerçekleşen "Geleneksel 4. Barbunya ve Yörük Şenliği", Bıçakçı Mahallesi'nde düzenlendi.
Ovacık Yaylası'nın Avlambaba mevkisindeki şenliğe, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Ödemiş Bıçakçı Yörükleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Seçkin Sezgin, şenliğin yörenin tanıtımına katkı sağladığını aktardı.
Şenlikte düzenlenen en iyi barbunya yetiştiricisi yarışmasını Özcan Akman kazandı. "Festival Ağası" ise iş adamı Mustafa Yalçınkaya
seçildi.
Etkinlikte çeşitli sanatçılar sahne aldı.