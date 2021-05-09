Ödemiş'te Anneler Günü töreni düzenlendi

İzmir'in Ödemiş İlçesinde, Anneler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İzmir'in Ödemiş İlçesinde, Anneler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki Zübeyde Hanım büstü önünde düzenlenen törende, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, tüm annelerin gününü kutladı.

Şehit annelerinin evlatlarını erken yaşta toprağa vermenin acısını yaşadığını vurgulayan Eriş, "Bir yandan şehit annesi olmanın onuru ve gururunu yaşamaları bir nebze olsun sevindiriyor. Yine de onların evlatlarına olan özlemlerini anlayabilmemiz çok zor." dedi.

Konuşmaların ardından törene katılanlar, Zübeyde Hanım'ın büstüne gül bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp