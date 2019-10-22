Ödemiş'te alternatif ürün olarak lavanta yetiştirilecek

22.10.2019 10:18

Ödemiş Belediyesi, çiftçileri alternatif ürünlere yönlendirmek amacıyla lavanta fidelerini toprakla buluşturdu.

Belediyeye ait Işık Mahallesi'ndeki arazide ilk fideler düzenlenen etkinlikle dikildi.

Belediye Başkanı Mehmet Eriş, yaptığı açıklamada, proje ile hem üreticilere alternatif ürün hem de ilçeye yeni bir turizm merkezi kazandırmak istediklerini bildirdi.

Alternatif ürünleri değerlendirecek tesis için de projenin hazır olduğunu anlatan Eriş, İzmir Kalkınma Ajansına başvuruda bulunulduğunu aktardı.

Eriş, alternatif ürün için belediyeye ait arazide lavanta fidelerinin dikildiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA