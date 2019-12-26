Ödemiş'te akaryakıt istasyonundan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

26.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:06

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda hırsızlık yaptığı öne sürülen iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytinlik Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunun muhasebe biriminden 28 bin 150 lira ile güvenlik kamerası kayıt cihazının çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Şüphelilerin kaçış istikametindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların D.T. ve M.Ö. olduğunu belirledi.



Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Paralar, şüphelilerin ifadesi doğrultusunda yapılan arama sonucu, boş bir arazide bir poşet içinde toprağa gömülmüş olarak bulundu. Ele geçirilen paralar, akaryakıt istasyonu sahibi H.E'ye teslim edildi.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA