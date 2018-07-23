Ödemiş'te Ahır ve Samanlık Yangını
İzmir'in Ödemiş ilçesinde ahır ve samanlıkta çıkan yangın, hasara yol açtı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde ahır ve samanlıkta çıkan yangın, hasara yol açtı.
Edinilen bilgiye göre, Ovakent Mahallesi'nde Cavit Dönmezoğlu'na ait bahçe evinin ahır kısmında elektrik kontağından yangın çıktı.
Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede ahırın samanlık kısmına sıçradı.
Yangını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Dönmezoğlu'na ait büyükbaş hayvanlar olay yerine kısa sürede gelen jandarma ekipleri ve çevredekilerce ahırdan çıkarıldı.
İtfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülen yangının ardından ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.