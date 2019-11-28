Ödemiş'te ağız diş sağlığının önemi, tiyatro oyunuyla anlatıldı
Ödemiş Devlet Hastanesinde, çocuklara ağız diş sağlığının önemini anlatmak üzere "Temizlik Perisi Hijyen" adlı oyun sahnelendi.
28.11.2019 15:14 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:14
Ödemiş Devlet Hastanesinde, çocuklara ağız diş sağlığının önemini anlatmak üzere "Temizlik Perisi Hijyen" adlı oyun sahnelendi.
İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün organizasyonuyla hastanenin konferans salonunda oynanan oyunu, anaokulu öğrencileri beğeniyle izledi.
Etkinlik sonunda çocuklara, diş fırçası ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Kaynak: AA