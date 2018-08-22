Ödemiş'te "Acemi Kasaplar" Hastanelik Oldu
İzmir'in Ödemiş ilçesinde 25 kişi kişi kurban keserken ya da et parçalarken yaralanarak hastanelik oldu.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde 25 kişi kişi kurban keserken ya da et parçalarken yaralanarak hastanelik oldu.
Ödemiş Devlet Hastanesi Başhekimi Ömer Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesim işlemi sırasında kendini yaralayan 25 kişinin hastaneye başvurarak tedavi edildiğini söyledi.
Sayının bayramın diğer günlerinde artabileceğine dikkati çeken Koçak, vatandaşları dikkatli olması konusunda uyardı.
Koçak, hastaneye başvuran "acemi kasaplar"ın küçük kesiklerle geldiğini ve tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini sözlerine ekledi.