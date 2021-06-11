Ödemiş'te 67 kök Hint keneviri ile 500 gram uyuşturucu ele geçirildi
İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen operasyonda 67 kök Hint keneviri ile 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen operasyonda 67 kök Hint keneviri ile 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri E.D'nin evinde uyuşturucu bulundu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Şüphelinin adresinde yapılan aramada 67 kök Hint keneviri ile 500 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp