Ödemiş'te 62 ruhsatsız tüfek ile kuru sıkıdan bozma tabancalar yakalandı
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Ödemiş'te 62 ruhsatsız tüfek ile kuru sıkıdan bozma tabancalar yakalandı

Ödemiş'te 62 ruhsatsız tüfek ile kuru sıkıdan bozma tabancalar yakalandı
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ruhsatsız 62 tüfek ile kuru sıkıdan bozma ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ruhsatsız 62 tüfek ile kuru sıkıdan bozma ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Tire ilçesine bağlı Yenimahalle'de yaşayan A.K'nin kurusıkı tabancanlar üzerinde işlem yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

A.K'nin dükkanına baskın düzenleyen ekipler 62 ruhsatsız tüfek, 16 kurusıkıdan bozma tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kesik tüfek, çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme buldu.

A.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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