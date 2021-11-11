Ödemiş'te 400 fidan toprakla buluşturuldu

Ödemiş'te Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 400 fidan dikildi.

İlçedeki Kaymakçı Mahallesi T Tipi Yarı Açık Cezaevi'nde gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir ülke hedefiyle "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidanı dikimi etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Ödemiş 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Akif Turan Akman, Ödemiş Cumhuriyet Savcısı Bekir Torun, Ödemiş İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüsnü Korkmaz ve Kaymakçı Yarı Açık Ceza İnfaz Kurumu hükümlüleri katıldı.

Etkinlikte 400 zeytin fidanı toprakla buluşturuldu.

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