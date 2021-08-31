Ödemiş'te 30 Ağustos Zafer Bayramı
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Ödemiş'te 30 Ağustos Zafer Bayramı

Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

Yürüyüşe katılan vatandaşlar Ödemiş bandosu Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'in konuşması Yerel sanatçıların konseri İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Yürüyüşe katılan vatandaşlar

Ödemiş bandosu

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'in konuşması

Yerel sanatçıların konseri İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Ödemiş'te 30 Ağustos Zafer Bayramı
Ödemiş'te 30 Ağustos Zafer Bayramı
Ödemiş'te 30 Ağustos Zafer Bayramı
Ödemiş'te 30 Ağustos Zafer Bayramı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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30 Ağustos Zaferi, Galata Kulesi'nde özel ışık gösterisiyle kutlandı
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