Ödemiş'te 30 Ağustos Zafer Bayramı
Yürüyüşe katılan vatandaşlar Ödemiş bandosu Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'in konuşması Yerel sanatçıların konseri İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Yürüyüşe katılan vatandaşlar
Ödemiş bandosu
Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'in konuşması
Yerel sanatçıların konseri İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp