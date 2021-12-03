Ödemiş'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi - Haberler
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Ödemiş'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
Ödemiş'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, Üç Eylül Mahallesi'ndeki Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, herkesin engelli adayı olduğunu hatırlattı.

Kaymakam Aksoy, engellilerin toplumun her alanında yer alabilmesi için çalıştıklarını kaydetti.

Konuşmanın ardından, engelli bireyler zeybek gösterisi sundu ve şiirler okudu.

Etkinliğe Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Bakırlı, Ödemiş Engelsiz Yarınlar Derneği Başkanı Serpil Aksoy Baştürk ve engelliler katıldı.

Ödemiş'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

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AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri

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