Ödemiş'te 236 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
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Ödemiş'te 236 litre sahte içki ele geçirildi

AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
Ödemiş'te 236 litre sahte içki ele geçirildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evde 236 litre sahte içki ele geçirildi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evde 236 litre sahte içki ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir evde sahte içki bulunduğu ihbarı üzerine belirlenen adrese baskın yaptı.

Evdeki aramalarda 236 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında hukuki işlem başlatıldı.

AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri
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