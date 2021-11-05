Ödemiş'te 236 litre sahte içki ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evde 236 litre sahte içki ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir evde sahte içki bulunduğu ihbarı üzerine belirlenen adrese baskın yaptı.

Evdeki aramalarda 236 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında hukuki işlem başlatıldı.

Haberi Kaydet