Ödemiş'te 23 Nisan coşkusu
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Ödemiş'te 23 Nisan coşkusu

Ödemiş'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

22.04.2020 17:02 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:21
Ödemiş'te 23 Nisan coşkusu

Ödemiş'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İlçede ilk olarak hoparlörden çocuk şarkıları çalındı.

Saraçoğlu Caddesi'nde Türk bayraklı paramotorun eşliğinde Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ile belediyeden yetkililer, sosyal mesafeye uyarak vatandaşları selamladı.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan törenlerini 1 gün önce gerçekleştirdiklerini belirtti.

Geçen yıl yüzlerce kişinin katılımıyla zeybek oynadıklarını hatırlatan Eriş, koronavirüs salgınının sona ermesini ve ilerleyen yıllarda daha büyük coşkuyla bayramları kutlamayı istediklerini bildirdi.

Kaynak: AA

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