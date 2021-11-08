Ödemiş'te 2. Kestane Festivali düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ödemiş'te 2. Kestane Festivali düzenlendi

AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
Ödemiş'te 2. Kestane Festivali düzenlendi

İzmir'in Ödemiş ilçesi Ovacık Mahallesi'nde 2. Kestane Festivali düzenlendi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesi Ovacık Mahallesi'nde 2. Kestane Festivali düzenlendi.

Ödemiş Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, kestanenin bölge için ayrı bir önem taşıdığını ifade etti.

Türkiye'de üretilen her 100 kilo kestanenin 20 kilosunun bu bölgeden çıktığını aktaran Özuslu, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ise böyle bir festivale ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek,"Gördüğünüz gibi bu dağlardaki verimli topraklarda, önemli üretimler yetişiyor. Bugün kestane bizleri bu etkinlikte buluşmamıza neden oldu." dedi.

Ovacık Mahalle Muhtarı Yusuf Erdinç de konuşmasında kestanenin en güzel besin kaynaklarından olduğunu ancak son yıllarda ağaçlarında görülen hastalıkların rekolteyi azalttığını, özellikle dal kanseriyle daha etkin mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Ödemiş'te 2. Kestane Festivali düzenlendi

Ödemiş'te 2. Kestane Festivali düzenlendi

Ödemiş'te 2. Kestane Festivali düzenlendi

AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri
Milli Savunma Bakanı Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Azerbaycan'da

Milli Savunma Bakanı Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Azerbaycan'da

 Yürek dayanmaz! Hurda deposunun içerisindeki adamı diri diri yakarak öldürdü

Yürek dayanmaz! Hurda deposunun içerisindeki adamı diri diri yakarak öldürdü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabulünde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabulünde konuştu Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title