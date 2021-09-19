Ödemiş'te 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Hükümet Konağı'ndaki törende, Kaymakamı Fatih Aksoy, Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve Ödemiş Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selahattin Aktaşoğlu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam edilen programda konuşan Ödemiş Muharip Gaziler Derneği Başkanı Aktaşoğlu, "Bu gün, milletimizin vatan için toprağa düşmüş, vatanı için kanını akıtmış, hayatının baharında 'vatan' demiş, 'bayrak' demiş, elini, kolunu, bacağını, gözünü, ülkesine ve milletine helal etmiş Mehmetçiklerimize vefa günüdür." dedi.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin Anadolu halkının ölüm kalım savaşı olduğunu belirten Aktaşoğlu, şunları söyledi:

"Bu mücadele kaybedilseydi sömürgecilerin Anadolu'yu paylaşım planı olan Sevr gerçekleşecek, dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hayal olarak kalacaktı. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman askerleri canlarını ortaya koyarak Anadolu halkına böyle karanlık bir tablo yaşatmadılar. Yokluktan var edilen bir ordu ile gerçekleştirilen Sakarya Meydan Muharebesi savaşın seyrini değiştirerek bugünün hür ve bağımsız Türk Devletinin yolunu açmıştır. Sakarya Meydan Muharebesi'nin mimari, muzaffer ve ebedi Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'e 13 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından mareşal rütbesi ile gazilik unvanı verildi. Bugün, bu unvanın verilişinin 100'üncü yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet ve şükranlarımızı ifade ediyoruz."

Törene, kamu kurum ve siyasi parti ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.