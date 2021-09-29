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Ödemiş'te 15. Balkanlılar Halk Dansları ve Kültür Festivali kapsamında gösteri yapıldı

AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
Ödemiş'te 15. Balkanlılar Halk Dansları ve Kültür Festivali kapsamında gösteri yapıldı

Ödemiş İlçesinde 15. Balkanlılar Halk Dansları ve Kültür Festivali kapsamında Türkiye'ye gelen ekipler gösteri sunarken, Cenk Bosnalı da bir konser verdi.

Ödemiş İlçesinde 15. Balkanlılar Halk Dansları ve Kültür Festivali kapsamında Türkiye'ye gelen ekipler gösteri sunarken, Cenk Bosnalı da bir konser verdi.

Uluslararası Giritliler ve Mübadiller Federasyonu Genel Başkanı Zafer Yusuf Güzelkasap, Salı Pazarındaki etkinlik öncesinde yaptığı açıklamada, bu seneki festivale 10 ülkenin katıldığını, etkinliklerin 3 Ekim'e kadar dvam edeceğini belirterek, "Bu bir dostluk, birlik ve dayanışma şenliği, bunu bütün Dünya'ya gösteriyoruz." dedi.

Bosna Hersekli sanatçı Hanka Paldum da açılış konserinde sahne aldığı festivale 3. kez katıldığını söyledi.

Cenk Bosnalı ile söyledikleri şarkının klibinin de Kültür Bakanlığı'nın Alaçatı'da çekildiğini hatırlatan Paldum, "Türkiye'ye geldiğim zaman çok mutlu oluyorum. Burayla bağımı koparmadan gelip gitmeyi düşünüyorum." dedi.

AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri
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